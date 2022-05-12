Мнение: Путина могут заменить на молодого полковника 24 12.05.2022, 9:09

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фото: getty images

Коллегия ФСБ РФ рассматривает разные варианты.

Российский политик и юрист Марк Фейгин заявил, что в перспективе нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина в России могли бы заменить на какого-то молодого полковника, каким в начале своего правления и был нынешний президент РФ.

Об этом Фейгин сказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

"В этом нет вообще ни единого сомнения. Главный орган - это коллегия ФСБ РФ, в которую входят все они - от Бортникова и всех остальных руководителей. Они, конечно, могут строить такие планы, безусловно. И прикидывать - а как, а что, а если. А если Путин умрет завтра? Это же тоже может быть - необязательно они его отстранят. И понадобится же такой полковник", - объяснил он.

Фейгин добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показало трусость военного руководства страны-агрессора, в частности главы Минобороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

"То есть они абсолютно никакие. Ну, вот все говорили: "Ну вот же, они должны воспротивиться, армию уничтожают, их институт уничтожают"... Но ничего – мы вообще с этой стороны не увидели ничего. Это просто какое-то абсолютное бессилие", - отметил Фейгин.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. По его словам, для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко также считает, что вероятность отстранения от власти или физического уничтожения Владимира Путина существует. Однако решающую роль в этом процессе сыграют не санкции в отношении российских олигархов и родственников хозяина Кремля, а Вооруженные Силы Украины.

Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе "Пять глаз" предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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