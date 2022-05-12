Япония и ЕС совместно обвинили Лукашенко в содействии российской агрессии 12.05.2022, 9:18

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Документ опубликован cегодня на сайте Еврокомиссии.

Лидеры Евросоюза и Японии призвали Россию немедленно остановить войну в Украине и осудили роль официального Минска в содействии российской агрессии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита ЕС-Япония, под которым подписались председатель Евросовета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Документ 12 мая был опубликован на сайте Еврокомиссии.

В совместном заявлении указывается, что российская агрессия против Украины грубо нарушает международное право и принципы ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

«Мы в равной степени осуждаем роль режима Лукашенко в Беларуси в содействии военной агрессии России против Украины», — сообщается в документе.

Лидеры ЕС и Японии призвали РФ немедленно прекратить войну, вывести войска и уважать территориальную целостность Украины. Они также пообещали поддерживать Украину в сотрудничестве со странами «большой семерки», в том числе путем дальнейшего расширения санкций.

В совместном заявлении подчеркивается, что российская агрессия против Украины сильно отразилась на международных энергетических рынках, что привело к значительному росту цен на топливо и электроэнергию во всем мире.

«Мы примем немедленные меры для ускорения перехода к энергетике на основе энергоэффективности и широкомасштабного внедрения чистых, безопасных и устойчивых источников энергии. Мы будем сотрудничать, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергоносителей из России и обеспечить диверсификацию источников энергоснабжения, и признаем необходимость инвестиций для достижения этой цели», — говорится в документе.

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