В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в воинской части 4 12.05.2022, 9:27

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На данный момент известно об одном погибшем.

Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, есть погибший и пострадавшие.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. "На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит", - сказал собеседник агентства.

Поселок Тейсин расположен в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан. В поселке находится одноименная железнодорожная станция и расположена воинская часть.

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