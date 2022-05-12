В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в воинской части

В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в воинской части4
- 12.05.2022, 9:27
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На данный момент известно об одном погибшем.
Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, есть погибший и пострадавшие.
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", - сказал собеседник агентства.
Другой источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. "На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит", - сказал собеседник агентства.
Поселок Тейсин расположен в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан. В поселке находится одноименная железнодорожная станция и расположена воинская часть.