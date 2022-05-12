Задержан бобруйчанин, который разрисовал синагогу буквой Z 12.05.2022, 9:32

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Мужчина уже извинился перед бобруйским раввином.

Бобруйская милиция задержала местного жителя, который разрисовал буквой Z руины синагоги-музея, пишет «Вечерний Бобруйск».

Сообщается, что мужчина извинился перед бобруйским раввином.

30 апреля кто-то разрисовал буквами Z руины синагоги XIX века в Бобруйске (сейчас там музей под открытым небом). Такими же буквами были расписаны ворота соседнего дома. Бобруйские волонтеры отчистили стену синагоги.

Буква Z стала символом российской агрессии в Украине и зверств рашистов.

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