Белорусского рыбака на границе с Украиной застрелили солдаты РФ? 16 12.05.2022, 9:53

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Появились кадры, на которых видно, что в Сергея Чембровича стреляют с суши.

Гомельское издание «Флагшток» сообщило, что 9 мая в приграничной территории, недалеко от д. Верхние Жары (Брагинский район) в момент рыбалки на реке Днепр был убит ветврач из Гомеля Сергей Чембрович. Позже «Радые Свабода» подтвердило, что рыбаков было двое и мужчину убили выстрелом в голову.

Ни лукашенковский СК, ни МВД никак не комментируют произошедшее.

Кроме того, вчера в прокремлевских каналах, появилось два видео с убийством людей в лесистой местности, с подписью: «Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации».

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На видео присутствуют люди телосложения, похожего на погибшего. По данным СМИ, в месте где рыбачил погибший, местность схожа с видео.

Также некоторые российские источники распространяют информацию о том, что его, мол, убили украинцы, но это невозможно, ведь невозможно подойти со стороны Украины через Днепр.

Если на видео убийство Чембровича, то стреляют в него со стороны суши, то есть, с белорусской территории.

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