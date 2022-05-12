Белорусского рыбака на границе с Украиной застрелили солдаты РФ?16
- 12.05.2022, 9:53
- 5,720
Появились кадры, на которых видно, что в Сергея Чембровича стреляют с суши.
Гомельское издание «Флагшток» сообщило, что 9 мая в приграничной территории, недалеко от д. Верхние Жары (Брагинский район) в момент рыбалки на реке Днепр был убит ветврач из Гомеля Сергей Чембрович. Позже «Радые Свабода» подтвердило, что рыбаков было двое и мужчину убили выстрелом в голову.
Ни лукашенковский СК, ни МВД никак не комментируют произошедшее.
Кроме того, вчера в прокремлевских каналах, появилось два видео с убийством людей в лесистой местности, с подписью: «Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации».
Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.
На видео присутствуют люди телосложения, похожего на погибшего. По данным СМИ, в месте где рыбачил погибший, местность схожа с видео.
Также некоторые российские источники распространяют информацию о том, что его, мол, убили украинцы, но это невозможно, ведь невозможно подойти со стороны Украины через Днепр.
Если на видео убийство Чембровича, то стреляют в него со стороны суши, то есть, с белорусской территории.