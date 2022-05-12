Житель Мариуполя: Ребята из «Азова» делают такие вещи, что русские не могут с ними справиться 2 12.05.2022, 10:02

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Рассказ сотрудника завода, который два месяца прожил в подземельях «Азовстали».

Мариупольский меткомбинат "Азовсталь" стал эпицентром трагических боев за Донбасс. Несмотря на тонны боеприпасов, сброшенных на завод, рашисты до сих пор не могут сломить сопротивление бойцов полка "Азов" и других защитников Украины, которые уже больше двух месяцев продолжают защищать город. Все это время вместе с военнослужащими в подземельях "Азовстали" находились сотни мирных жителей Мариуполя, которые укрылись от войны. Только в начале мая большинству мирных жителей все же удалось эвакуироваться из меткомбината. Один из них, бывший сотрудник завода Егор Чехонацкий. Два месяца он провел с женой и двумя детьми в бомбоубежищах "Азовстали". Как люди выживали, держали связь с внешним миром и спасались от обстрелов и бомбежек, мариуполец рассказал "Апострофу".

- Егор, расскажи, как ты оказался в бомбоубежищах "Азовстали"? Когда туда попал?

- Я попал туда 1 марта. Я знал, что там есть убежища, ведь когда началась война, я сам спускал туда пайки, воду. До 1 марта я находился в квартире, даже в подвал мы не спускались, хотя Восточный (микрорайон Мариуполя, – "Апостроф") обстреляли из "Градов" в первый же день войны. Но я как-то не паниковал.

А 1 марта вышел рано утром прогуляться с собакой и в это время начался обстрел. Было где-то рядом и кажется, что летит в тебя. Вернулся быстро домой и предложил семье пойти на завод и переждать там. Думал это все затянется максимум на две недели. Мы взяли с собой немного еды, собрали вещи и поехали на велосипедах на завод. В это время там одно бомбоубежище уже было заполнено людьми, но мы нашли другое, где на тот момент жили две семьи. Там были сухпайки: перловая и гречневая каша и тушенка из расчета три консервы в день на человека. Думали, что будем там не долго. И действительно 4 марта нас собирались эвакуировать в Запорожье, даже погрузили в автобусы, довезли до проходной, но военные сказали, что никто не может гарантировать нашу безопасность и пришлось вернуться обратно.

Вспоминается интересная деталь. Когда мы туда въезжали, начался обстрел из миномета. Все ринулись к дверям убежища и там образовалась пробка, поэтому я упал прямо на землю за стенкой и накрыл голову. Тогда меня не задело. Но потом был обстрел на следующий день, и четко в то место, где я еще вчера лежал, упала мина. Я бы не мучился…

- Какой быт и условия жизни были у вас в бомбоубежищах "Азовстали"?

- Бомбоубежища, конечно, не были рассчитаны на длительное проживание, а только чтобы люди зашли, переждали бомбежку и вышли. Но там были лавки. Мы их сдвинули, сделали лежаки, но этого хватило на пять семей. Потом в цехах завода мы брали доски, и все вместе конструировали из них лежаки.

Вода, к счастью, у нас была, а вот с едой было сложнее. Консервы уходили очень быстро и были тяжелые времена, когда на кастрюлю супа для 50 человек мы кидали три консервы. Получался такой суп, что одна вода и немного пшена. Потом военные нам подсказали, где на территории находится их разбомбленный склад с едой. Но делать вылазки на склад приходилось самим. Хотя военные привозили еду, но сколько могли: по буханке хлеба на семью или какие-то сладости детям. Иногда привозили немного макарон и яиц. Но, опять же, чтобы прокормить 50 человек, еды нужно не мало.

- Дети были в бомбоубежищах?

- В одном было много, были даже груднички и дети 3–4 лет. Конкретно в моем бункере было 7 детей разного возраста - от 5 до 17 лет.

- Много ли было попыток эвакуироваться, которые срывались?

- Лично я ни разу не пытался, не знаю хорошо это или плохо. У нас в убежище жила семья военного и он до официального "зеленого" коридора не эвакуировал родных. Это меня и держало. Но некоторые выезжали самостоятельно, в надежде потом пешком дойти до Бердянска, некоторых возвращали обратно военные, но я так не рисковал, ждал централизованной эвакуации. С одного бункера парни дважды пытались выйти, чтобы забрать свою мать, но начинались обстрелы и ничего у них не получалось.

- Какая у вас была связь с внешним миром?

- Только радио на средних волнах. Еще когда мы из дома уходили, уже не было украинского FM, только днровское, где они там рассказывали, как сдаваться, как идти в сторону "днр".

- Обстрелы были мощные?

- Грохотало у нас постоянно. В наш бункер сначала особо не было попаданий, но потом нам пришлось переселиться в другое убежище, а туда поставили дизельный генератор, военные помогли с аккумуляторами, и по этому участку начали долбить. Вероятно, генератор считывался на тепловизорах. То пакет "Градов" положат, то мины. А потом прилетел самолет и вообще все раздолбал в пыль.

Но если еще "Грады", самолеты и минометы ты как-то слышишь, когда они подлетают, и можно успеть спрятаться, то потом они стали использовать коптеры, а они подлетают практически неслышно. Появились какие-то снаряды, которые разрываются над землей, на парашютиках медленно спускаются заряды и выбрасывают поражающие осколки.

Но самое сильное это, конечно, самолеты и корабельные ракеты. Причем русские же там рассказывают, какое у них высокоточное оружие, какую технологичную они ведут войну… Нифига! Работали по-старинке: у нас была улица между двумя цехами и за все время там может раз или два проехали военные, а между тем эта территория просто уничтожалась, в том числе, авиацией.

- После этих обстрелов такого завода как "Азовсталь" уже не существует?

- Я еще в начале марта уже не верил, что его будут восстанавливать. Одно из первых попаданий было в трансформатор, а он стоит миллионы. А когда мы уходили, уже было понятно, что ничего восстановить невозможно.

- Как все-таки удалось эвакуироваться?

- Ну мы слушали радио и начинали понимать, что и Папа Римский подключился к ситуации с эвакуацией, Красный Крест, потом появился "зеленый" коридор. Мы пешком вышли к автобусам, так и выехали. Продукты наши уже были на исходе. Может неделю бы еще могли протянуть… Да и стреляли уже так жестко.

Кстати, в нашем автобусе эвакуировалась девушка с четырехлетней дочкой, о которой, наверняка, знает уже весь мир (речь об 4-летней Алисе, которую разлучили с мамой, о чем сообщил в соцсетях полк "Азов", - "Апостроф"). Ее на блокпосту в Мангуше высадили из автобуса и увезли. И буквально за несколько минут до этого она с соседкой по автобусу разговорилась и на ходу написала доверенность, что доверяет свою дочку этой соседке, и отдала ей своего ребенка. Красный Крест ничего не смог сделать.

- Когда выезжали в Запорожье, проезжали через блокпосты русских? Были фильтрационные лагеря?

- Блокпостов была куча, но так как мы эвакуировались под эгидой Красного Креста, останавливали нас только на двух постах. Один из них — это фильтрационный центр в Безымянном. У меня там особых проблем не возникло, а вот местные, которые решили уехать в днр или в россию, "попадают" гораздо больше. Их там около недели держат сначала в одном лагере, потом в другом. Меня опрашивали ночь, а под утро уже отпустили.

Лагерь охраняли так, как будто не мирные жители там, а вооруженные люди. Солдаты с автоматами, а один даже приперся с пулеметом для долгого боя.

- Что спрашивали? Что хотели узнать?

- Посмотрели телефон, скачали все контакты. Спрашивали, знаю ли я этимологию слова "Украина"? У сына в телефоне увидели фото в какой-то футболке с надписью, начали спрашивать, что это. Выяснили, что он занимался рукопашным боем, и в том зале, где оказывается занимался "Азов". Хотя сыну 16 лет, он несовершеннолетний. И вроде как они несовершеннолетних не должны опрашивать, но для них 16 лет считается, что это уже мужчина.

Рассказывали, что у нас в Украине история неправильно преподносится, сыну начали показывать выступления Порошенко какие-то из своего "любимого" про детей в подвалах. В общем, по наезженному. Кого-то уговаривали даже остаться, электриков, например. Одному предлагали аж 5 тысяч рублей. Предлагали людям и в россию уехать, вроде бы в Архангельск. Некоторые, правда, и остались, чтобы через россию попасть в Грузию, а оттуда в Европу и Турцию. Ну это, в основном, мужики, которые боялись, что в Украине их заберут в армию.

На блокпосту "днр" еще хуже. Стояли три мужика, я так понял гэбня ихняя. Вот они обрабатывают, что Украины нет и не будет, а вы вот сами донецкие и вместо того, чтобы защищать… В общем, старая песня.

- Какие впечатления от воинов "Азова", ты ведь два месяца провел рядом с ними.

- Там техника мотается по Мариуполю - и танки, и все что хочешь. А в "Азовстали" сидит горстка людей с автоматами, у которых нет ничего и даже еды (они что-то из муки себе на костре готовили, потому что у них просто ничего больше не было поесть). И ребята на голом энтузиазме делают такие вещи, что русские не могут с ними никак справиться. Тяжело… Молодые нормальные пацаны.

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