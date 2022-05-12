В аэропорту Китая загорелся самолет с пассажирами 12.05.2022, 10:17

1,758

Фото: Global Look Press/Liu Chan/XinHua

На борту лайнера находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines 12 мая выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Чунцин на юго-западе Китая и загорелся, сообщает портал China News Service.

Инцидент произошел во время взлета; самолет Airbus SE A319 направлялся в Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района. В этот момент на борту лайнера находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа.

Все 122 человека эвакуированы, более 40 пассажиров с легкими травмами госпитализированы.

Данных о погибших не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».