В аэропорту Китая загорелся самолет с пассажирами
- 12.05.2022, 10:17
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На борту лайнера находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа.
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines 12 мая выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Чунцин на юго-западе Китая и загорелся, сообщает портал China News Service.
Инцидент произошел во время взлета; самолет Airbus SE A319 направлялся в Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района. В этот момент на борту лайнера находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа.
Все 122 человека эвакуированы, более 40 пассажиров с легкими травмами госпитализированы.
Данных о погибших не поступало. Причины происшествия устанавливаются.