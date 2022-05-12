Для белорусской промышленности начался обратный отсчет? 12.05.2022, 10:23

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Ведущие предприятия оказались в глубоком кризисе.

За последние два месяца многие белорусские заводы и фабрики столкнулись с серьезными проблемами из-за санкций и войны в Украине. Среди них — потеря рынков сбыта, логистический кризис, отсутствие поставок запчастей и комплектующих для производства продукции и ремонта оборудования. Все это приводит к остановкам цехов уже сегодня.

Независимые эксперты считают, что это самый серьезный кризис для белорусской промышленности с начала 90-х.

Сайт Charter97.org собрал последнюю информацию с главных предприятий страны.

Минский тракторный завод

В конце марта Британия ввела санкции против «Минского тракторного завода». Эти и другие санкции, наложенные на предприятия двойного назначения за участие режима Лукашенко в войне против Украины, ухудшили и без того плачевное состояние предприятия.

Трактора МТЗ работают на импортных двигателях, поэтому предприятие столкнулось с нехваткой комплектующих к технике. Также МТЗ пришлось искать альтернативные рынки сбыта. Большой объем продукции раньше отгружался в Украину, страны ЕС и США.

Также стало известно, что руководство «Минского тракторного завода» заключило контракт на поставку тракторов и комплектующих в «ЛНР» и «ДНР».

Зарплаты на предприятии падают.

Минский автомобильный завод

В марте Минский автомобильный завод перестал возглавлять рейтинг популярности среди потребителей в Украине, а в апреле окончательно покинул группу лидеров. Для МАЗа это был один из основных рынков сбыта.

Цеха оказались завалены готовой продукцией. Сборочные линии стоят без комплектующих. Рабочие МАЗа за последнее время стали зарабатывать меньше на 11%.

БелАЗ

В начале года производитель карьерной техники БелАЗ взял в Беларусбанке кредит на сумму в 9,5 миллиона долларов — это был экспортный кредит «для оплаты карьерной техники производства БелАЗ». То есть — для поставок самосвалов за границу. Но БелАЗ не сможет вернуть кредит — поэтому его теперь компенсируют банку из бюджета. Получается, что за этот странный маневр придется заплатить обычным гражданам.

Также рабочие завода сообщают, что на БелАЗе отгружают «велосипеды» (так называют самосвалы без двигателей — прим. ред.) в большом количестве. «До сентября загрузка нереальная, все без двигателей. Дальше заказов нет», — уточнил он.

Минский моторный завод

У этого предприятия и без того тяжелая ситуация на заводе стала катастрофической. Сбыт упал, а из-за санкций поставок комплектующих не планируется. Это положение дел отразилось на зарплатах: рабочие не знают, чем кормить свою семью.

«Белорусский металлургический завод»

Наиболее катастрофической для предприятия оказалась потеря европейского рынка, на который в 2020 году было реализовано продукции на 500 миллионов долларов.

Компенсировать утрату этого рынка невозможно. Доля БМЗ на российском рынке в 2020 году составляла лишь 0,7%.

В трубопрокатном цеху весь склад забит трубами, которые должны были поставить на Америку. Основные производства загружены не более чем на 50%. Работники Белорусского металлургического завода рассказали, что предприятие испытывает трудности с поставками комплектующих и реализацией продукции предприятия. Рабочим сказали, что в мае их ждет семь смен простоя, еще две смены надо будет уйти в отпуск за свой счет.

«Беларуськалий»

Из-за санкций и логистического кризиса на ОАО «Беларуськалий» на данный момент не работает 3 из 5 рудников. Вынужденный простой сказывается на зарплатах. Выплаты рабочим за последние месяцы упали примерно на 30%, а в марте предприятие впервые обратилось к одному из государственных банков для финансирования выплаты зарплат работникам. Чтобы чем-то занять рабочих, их отправляют подметать улицы.

Стоит отметить, что солигорское предприятие — один из основных поставщиков валюты в бюджет страны.

«Гродно Азот»

На «Гродно Азот» тоже не все спокойно — в некоторых цехах пришлось делать внеплановую остановку.

Также появилась информация, что загруженные вагоны начали возвращаются обратно.

Отметим, что потеря украинского рынка довольно ощутимо ударила по предприятию. Еще одна проблема — арест вагонов на украинской территории. Не так давно Киев арестовал белорусские вагоны вместе с удобрениями.

«Нафтан»

Новополоцкий НПЗ частично «стоит», так как нет сбыта, а склады завалены готовой продукцией. Готовую продукцию разливают в цистерны на колесах. Две тысячи цистерн уже стоят полными, вагоны под светлые нефтепродукты заканчиваются. Хотя «Нафтан» и был под санкциями, но при содействия украинской стороны он все равно поставлял свою продукцию в Европу. Сейчас этот путь закрыт.

На заводе временно приостанавливаются позиции коллективного договора, которые касаются материальной помощи на оздоровление к отпуску, выплат к юбилейным датам, выплат двухнедельного выходного пособия и оплаты дополнительного свободного дня родителям.

Мозырский НПЗ:

Из-за полных складов Мозырский НПЗ вынужден устраивать ремонты.

Есть тревожная информация по поводу почти построенной установке H-oil, стоимость который свыше миллиарда долларов. Установка, которой так много лет гордилось руководство, так и не пустившись, готовится к консервации.

Сотрудники Мозырского НПЗ получают только оклад и премию, выплаты других видов надбавок приостановлены.

«Белмедпрепараты»

Крупнейшее фармацевтическое предприятие Беларуси, около 80% производимой продукции которого отправлялись на экспорт, а 20% распространялось на внутренний рынок, также переживает не лучшие времена.

Работники «Белмедпрепаратов» говорят, что некоторые цеха сейчас функционируют лишь частично. Многих отправили домой на две третьих зарплаты.

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