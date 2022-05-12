С главной базы Черноморского флота РФ выведены почти все корабли с ракетами 2 12.05.2022, 10:30

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Что происходит?

Из главной базы Черноморского флота России в Севастополе в море выведены почти все корабли, имеющие на борту ракетное оружие. Об этом сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

Так, в Южной бухте, которая является самым большим ответвлением Севастопольской бухты, у Минной стенки пришвартованы ряд кораблей. Ближний из них – это большой десантный корабль проекта 1171 «Тапир». В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК «Саратов» уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других – «Орск» (бортовой номер 148) и «Николай Фильченков» (152). После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Следующие два – это большие десантные корабли проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) и «Азов» (151). Как сообщали Крым.Реалии, БДК «Азов» находится на ремонте в 13 судоремонтом заводе Черноморского флота в Килен-бухте, а БДК «Ямал» недавно вышел из ремонта.

Также в Южной бухте пришвартован патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков». В составе Черноморского флота три таких корабля: «Василий Быков» (368), «Дмитрий Рогачев» (375) и «Павел Державин» (363).

У Куриной пристани между бухтами Инженерная и Доковая пришвартованы четыре корабля. Первым слева стоит малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 «Сивуч». В составе Черноморского флота два таких корабля – «Бора» (бортовой номер 615) и «Самум» (бортовой номер 616). Как ранее сообщали Крым.Реалии, один из этих кораблей 8 мая отбуксировали из Севастопольской бухты в северо-западном направлении.

Следующие два корабля – это сторожевые корабли проекта 1135 «Буревестник». В составе Черноморского флота два таких корабля – «Пытливый» (868) и «Ладный» (861).

Крайним справа пришвартован «Славутич» – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в феврале-марте 2014 года во время аннексии Крыма. Бортовой номер «Славутича» U510 закрашен уже несколько лет.

У причала в Сухарной бухте, которая также является частью большой Севастопольской бухты, стоит большой десантный корабль с внешними признаками повреждения, о чем Крым.Реалии сообщали ранее. Предположительно, это БДК «Цезарь Куников», его номер 158 просматривается сквозь облетевшую или обгоревшую краску на левом борту.

У причала в Графской бухте заправляется топливом ракетный катер проекта 1241 «Молния-1». В составе Черноморского флота четыре таких катера: в строю находятся «Р-60» (бортовой номер 955), «Набережные Челны» (953) и «Ивановец» (954), а «Шуя» (962), согласно официальным данным – в отстое.

Таким образом, без учета противолодочных кораблей, минных тральщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р «Буревестник», все четыре малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М», два ракетных катера проекта 1241 «Молния-1» и один БДК проекта 1171 «Тапир». Кроме большого десантного корабля, все эти корабли несут на борту ракеты.

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