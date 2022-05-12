Александр Невзоров: Мы сейчас провожаем путинизм 12.05.2022, 10:36

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Александр Невзоров

Его время заканчивается.

В еженедельном выпуске своей программы «Невзоровские среды» российский публицист Александр Невзоров не оставляет шансов путинской системе.

– Мы понимаем, что его время заканчивается, – уверен покинувший Россию Александр Невзоров. – В этом помогает блистательное мужество украинцев. А что-то делаем мы со своей идеологической и информационной войной. И, безусловно, делаем много. Наши силы, несоразмерно больше, чем у путинистов.

Мы наблюдаем то, что на нашей стороне все настоящие профессиональные журналисты России, экономисты, политологи... Все они здесь.

Там только те люди, которые свои неплохие способности и возможности обменяли на весьма призрачные виллы. Причем обменяли и остались в дураках.

Потому что Соловьев все делал только ради этих вилл, и все, что он сделал, сделало эти виллы для него недоступными. Это такая зловещая и веселая диалектика.

– У нас сил здесь гораздо больше, но наши силы не решат основного, – сожалеет Невзоров. – Не решат несчастной судьбы этой страны под названием Россия. Почему у меня очень мрачные прогнозы по поводу ее дальнейшего существования? Потому что эти люди и эти идеи никуда не уйдут и не денутся. Рецидив фашизма возможен. Никаких предохранителей и противоядий от фашизма нет.

Трагическую судьбу современной России публицист также связывает с технологическим прогрессом и доступностью достоверной информации:

– Я думаю только с минуты изобретения интернета и его широкого применения можно вообще говорить об истории как о некой реальности и науке. Как невозможно было до работ Левенгука говорить о том, что представляет собой мир. До него люди не имели возможность рассмотреть каплю воды и ее богатейшее наполнение.

Точно также сейчас мы пользуемся интернетом, как микроскопом, для того, чтобы иметь возможность любой фрагмент войны, любую деталь политических страстей и любое их проявление рассмотреть медленно, внимательно. И вынести, в общем, вполне цивилизованное и взвешенное суждение. Наверное, с этих минут и начинается серьезная история, которой смогут пользоваться потомки, – считает он.

Все то, что было до ХХ века, увы, придется сдавать в утиль, как мифологию. Там мы видим желание соврать, видим способность врать и видим блистательность лжи. Мы понимаем, что все миф на 99 процентов, и что это не может быть не мифом.

– Поэтому с судьбой войны все понятно, тут даже можно не обсуждать, – добавляет Невзоров. – Понятно, что судьба России впервые под этими микроскопами интернета видится очень и очень трагичной.

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