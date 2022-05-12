Reuters: Сегодня Финляндия официально объявит о намерении вступить в НАТО 12.05.2022, 10:40

Ожидается, что процесс приема стран в Альянс будет быстрым.

Финляндия, как ожидается, официально объявит в четверг о своем намерении вступить в НАТО.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Союзники по НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция быстро вступят в членство, что проложит путь к увеличению военного присутствия в скандинавском регионе в течение годового периода ратификации.

На вопрос в среду, будет ли Финляндия провоцировать Россию, вступая в НАТО, президент Саули Ниинисте сказал, что виновным будет Путин.

"Я ответил бы, что вы стали причиной этого. Посмотрите в зеркало", - сказал он на пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в Североатлантический Альянс уже на следующей неделе.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии посетив обе нордические страны.

По данным The Times, обе страны намерены присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

Недавно министр по европейским делам Финляндии Титти Туппурайнен заявила, что страна с "большой вероятностью" подаст заявку на вступление в НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».