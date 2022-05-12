В Англии археологи обнаружили СТО возрастом более 2000 лет 12.05.2022, 10:46

Ее построили древние римляне.

Археологи рассказали о том, что им удалось сделать невероятное открытие. Они обнаружили в Англии древнеримский эквивалент придорожной станции технического обслуживания на том месте, где планировали построить новое футбольное поле. Также были найдены многочисленные исторические артефакты, которые указывают на то, что примерно два тысячелетия назад в этой местности находился центр древних римлян.

Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи в рамках проекта Oxford Archaeology совершено случайно нашли римское поселение небольшого размера, которое было построено в 1 столетии нашей эры. Ученые считают, что оно располагалось возле важной дороги, которая выступала в качестве крупного торгового пути.

На этом месте находилось несколько сооружений. Путешественники могли отыскать все самое необходимое. В поселении присутствовала гостиница, небольшое кафе и кузница. Также был храм для удовлетворения своих религиозных потребностей. Эндрю Гриф, руководитель проекта, отметил, что место очень похоже на современные СТО. В древние времена римляне могли отдохнуть в таком «сервисном центре» и затем продолжить свой путь.

Раскопки позволили найти древнеримские монеты, которые датируются периодом правления императора Нерона. Также среди артефактов присутствуют емкости для транспортировки товаров и разнообразные металлические предметы. Всего археологи обнаружили с полтысячи артефактов.

На этом месте мог располагаться торговый пост или же своеобразный коммерческий центр, где люди торговали между собой. Также есть версия относительно небольшого древнеримского поселения. Стоит отметить, что располагается это поселение прямо посредине между двумя древними городами Веруланум и Камулодун. В непосредственной близости находится река Сторт, через которую также могли переправлять товары.

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