Что известно о белорусах на борту загоревшегося в Китае самолета 12.05.2022, 10:46

Самолет при взлете отклонился от курса и загорелся.

В Генеральном консульстве Беларуси в Чунцине сообщили о том, что уточняется информация о наличии белорусов на борту самолета, который загорелся 12 мая, в четверг, в аэропорту Чунцина. Об этом пишет БелТА.

- Самолет авиакомпании Tibet Airlines отклонился от курса, когда собирался взлететь. Это привело к пожару, - рассказали в Генеральном консульстве Беларуси в Чинцине.

Отмечается, что в результате случившегося 40 человек получили легкие ранения, никто не погиб.

- Был направлен запрос в Канцелярию иностранных дел Чунцина по наличию на борту белорусских граждан, - прокомментировали в генеральном консульстве.

На борту самолета находилось 122 человека, в их числе 113 пассажиров и 9 членов экипажа.

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