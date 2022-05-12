Что известно о белорусах на борту загоревшегося в Китае самолета
- 12.05.2022, 10:46
Самолет при взлете отклонился от курса и загорелся.
В Генеральном консульстве Беларуси в Чунцине сообщили о том, что уточняется информация о наличии белорусов на борту самолета, который загорелся 12 мая, в четверг, в аэропорту Чунцина. Об этом пишет БелТА.
- Самолет авиакомпании Tibet Airlines отклонился от курса, когда собирался взлететь. Это привело к пожару, - рассказали в Генеральном консульстве Беларуси в Чинцине.
Отмечается, что в результате случившегося 40 человек получили легкие ранения, никто не погиб.
- Был направлен запрос в Канцелярию иностранных дел Чунцина по наличию на борту белорусских граждан, - прокомментировали в генеральном консульстве.
На борту самолета находилось 122 человека, в их числе 113 пассажиров и 9 членов экипажа.