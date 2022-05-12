В Запорожье раздался мощный взрыв 1 12.05.2022, 11:17

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Стали известны подробности.

Сегодня, 12 мая в Запорожье местные жители услышали мощный взрыв в городе. При этом объявления воздушной тревоги в регионе не было.

Об этом сообщает «Суспільне».

В 10:52 появился официальный комментарий местной администрации о взрыве в городе.

«Около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по г. Запорожье. По предварительным данным горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

«В Запорожье был слышен мощный взрыв», - информирует издание.

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