Ученые обнаружили паука, который может находиться под водой более получаса 1 12.05.2022, 11:26

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Фото: Katja Schulz/cc.by

У животного — пушистый «гидрокостюм».

Для большинства пауков попадание под воду — плохая идея. Она грозит теплопотерей, нехваткой воздуха и риском стать обедом для водяных хищников. Но тропический Trechalea extensa сумел удивить даже известных зоологов, пишет nv.ua.

Trechalea extensa — это паук, проживающий в Центральной и Южной Америке. Они населяют тропические леса и, как и абсолютное большинство их сородичей, ведут исключительно наземный образ жизни. По крайней мере, так считалось до сих пор.

Группе ученых из Бингемптонского университета, Нью-Йорк, США, удалось обнаружить особь этого вида в Коста-Рике. Биологи наблюдали за пауком, чем быстро обнаружили себя. Животное попыталось скрыться от назойливых глаз, спустившись по камням в реку.

Это удивило биологов, поскольку ранее не было ни одного свидетельства погружения Trechalea extensa под воду. Они решили подождать, пока паук вынырнет — и, к их удивлению, это произошло аж через 32 минуты.

Это рекорд не просто для данного вида, но и для большинства пауков. Обычно лишь редкие виды вроде паука-серебрянки могут спокойно переносить погружение или даже жить под водой. Но у них при этом существуют специальные физиологические механизмы. Например, та же серебрянка умеет создавать вокруг себя воздушный пузырь, который позволяет животному дышать после погружения.

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Ни о чем подобном у Trechalea extensa пока неизвестно, и тем удивительнее, как паук сумел нырнуть на целых полчаса. Ученые пока не знают, как восьмилапый дайвер дышал, а вот насчет теплопотери у них есть идеи. По словам Линдси Свирк, участницы исследовательской группы, серебристые ворсинки на тельце паука создали вокруг него гидрофобную зону, выступив своеобразным аналогом гидрокостюма.

По мнению зоологов, умение паука погружаться на длительное время дает ему большой козырь против наземных хищников.

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