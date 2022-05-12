ЛОДЭ объявил о временной приостановке оказания услуг в своих медцентрах

ЛОДЭ объявил о временной приостановке оказания услуг в своих медцентрах1
- 12.05.2022, 11:35
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Ранее Минздрав отозвал у медцентров этой компании лицензии.
Оказание услуг во всех медцентрах ООО «ЛОДЭ» приостанавливается с 16 мая. Об этом сообщается на сайте организации.
Работа приостановлена на основании предписания Минздрава. Вновь принимать пациентов медцентры смогут только после принятия лицензирующим органом Минздрава решения о возобновлении действия лицензии. Ранее сообщалось, что у компании будет минимум 14 дней, чтобы устранить недостатки, выявленные во время ведомственной проверки.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что с 16 мая приостанавливает лицензии на медицинскую деятельность компаний «Клиника А1» и «Лодэ». Причина — «нарушение соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании».