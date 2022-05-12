Как курс белорусского рубля попал в вакуум 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

12.05.2022, 11:40

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Национальная валюта якобы укрепляется, а цены при этом что-то не снижаются.

Вчера Белстат отчитался об апрельской инфляции, которая выросла в годовом выражении до 16,8 процента. Вот в марте она сразу скакнула с 10 до почти 16, а в апреле темпы ускорения инфляции получается замедлились. Но в марте цены реагировали на дешевеющий белорусский рубль. А сейчас условно-биржевой курс рубля только укрепляется, но что-то не заметно, чтобы цены при этом снижались. Ну, потому что биржевой курс рубля он в основном теоретический в вакууме, а цены — вопрос сугубо практический.

Вот Нацбанк вчера порадовался, что высокий внутренний спрос в марте не дал ВВП сильно упасть. Потому что белорусские покупатели спешили купить товары пока они окончательно не подорожали. Но это было, конечно, очень краткосрочное явление. В апреле уже двадцать процентов покупателей экономили на еде, а 50 процентов ощутили падение своих доходов. То есть, внутренний спрос начал действовать на экономику в обратную сторону.

И, конечно, белорусское правительство — не такое правительство, которое будет это все молча терпеть. Белорусское правительство имеет опыт экономического стимулирования экономического роста дешевыми деньгами на практически генетическом уровне.

Так что, премьер Головченко вчера высказал недвусмысленное пожелание о снижении ставки рефинансирования. Хотя теперешние 12 процентов ставки рефинансирования и так уже почти в полтора раза ниже, чем инфляция.

Я бы мог сказать, что теперешняя ставка рефинансирования — условная величина, от которой мало что зависит и что с нею безо всякого вреда можно делать что угодно. Если ставка в 12 процентов не мешала выдавать кредиты под 30 процентов, то ставка в десять не помешает кредитовать хоть под пятьдесят.

Но я так не скажу. Потому что ставка рефинансирования имеет на самом деле большое административно-практическое значение. Это нас с тобой она не мешает кредитовать под пятьдесят. А специально одобренных государством заемщиков полагается кредитовать под ставку рефинансирования. То есть, для специальных заемщиков кредиты станут дешевле. А для всех остальных, кто не специально одобренный, соответственно будут дороже, потому что банкам надо компенсировать свои потери. Ну и с инфляцией, из-за передозировки дешевыми деньгами может случиться еще какое-нибудь непотребство.

Но нет худа без добра. Зато, вырастут роль и значение в повседневной экономической жизни правительства вообще и премьера Головченко в частности. Потому что, это же они будут отделять очень специальных заемщиков от всяких… не таких специальных.

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