Появились новые данные об огромных потерях оккупантов в войне против Украины

Появились новые данные об огромных потерях оккупантов в войне против Украины6
- 12.05.2022, 11:47
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Генштаб ВСУ опубликовал отчет.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 26 650 военных. При этом оккупанты лишились 1195 танков.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие потери с 24 февраля по 12 мая составили:
личный состав - 26650 (+300) человек
танки - 1195 (+8)
боевые бронированные машины - 2873 (+17)
артиллерийские системы - 534 (+6)
РСЗО - 191 (+6)
средства ПВО - 87
самолеты - 199
вертолеты - 161 (+1)
автомобильная техника - 2019 (+22)
корабли/катера - 13 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8)
специальная техника - 41
крылатые ракеты - 94
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".