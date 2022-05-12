Появились новые данные об огромных потерях оккупантов в войне против Украины 6 12.05.2022, 11:47

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Генштаб ВСУ опубликовал отчет.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 26 650 военных. При этом оккупанты лишились 1195 танков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие потери с 24 февраля по 12 мая составили:

личный состав - 26650 (+300) человек

танки - 1195 (+8)

боевые бронированные машины - 2873 (+17)

артиллерийские системы - 534 (+6)

РСЗО - 191 (+6)

средства ПВО - 87

самолеты - 199

вертолеты - 161 (+1)

автомобильная техника - 2019 (+22)

корабли/катера - 13 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8)

специальная техника - 41

крылатые ракеты - 94

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".

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