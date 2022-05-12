В Бресте белорус вышел с антивоенным плакатом к российскому консульству 1 12.05.2022, 11:56

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Для акции был выбран «час пик».

Месяц назад, 10 апреля, житель Бреста Павел Барсук вышел с антивоенным плакатом к местному зданию Генконсульства России. Время для пикета он выбрал такое, чтобы вокруг обязательно были прохожие: около 18.30, сообщает «Весна».

Почти мгновенно Павла задержали. Поместили в ИВС, составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

На суде 12 апреля Павел отметил, что вышел с плакатом к консульству умышленно, так как хотел выразить свое несогласие с вторжением России в Украину.

За такое высказывание гражданской позиции Ленинский суд Бреста (судья — Святослав Калина) назначил мужчине 10 суток ареста.

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