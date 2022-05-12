«Настоящий пробег пугает, откорректированный смешит» 1 12.05.2022, 12:16

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Как белорусу купить подержанный автомобиль и не получить «кота в мешке».

Покупатели подержанных автомобилей не любят большие пробеги – вот одометры и крутят. С точки зрения "маркетинга" (если в данном случае вообще применимо данное слово) это имеет смысл, пишет abw.by. А о чем вообще может говорить пробег автомобиля?

Единственный доступный показатель. К сожалению, весьма условный

Длительность работы двигателя (что необходимо для указания межсервисного интервала или определения ресурса) принято оценивать в моточасах. Но в автомобилях главным счетчиком выполненной работы является одометр, отмеряющий пробег.

Вы скажете, что в бортовом компьютере может быть информация об общем времени поездки. Но по факту именно к пробегу привязаны регламентные работы по обслуживанию автомобиля. Временные интервалы тоже указываются, но здесь речь идет не о моточасах, а общем времени эксплуатации автомобиля. Например, замена масла и фильтра – каждые 15 тыс. км, но не реже одного раза в год. Замена привода ГРМ – каждые 60 тыс. км или каждые пять лет. И так далее.

В общем, пробег является показателем выполненной работы. К сожалению, весьма условным показателем, который касается автомобиля в целом. Ведь один и тот же пробег может быть достигнут в совершенно разных режимах работы двигателя и трансмиссии.

Возьмем два автомобиля, на одометре которых одинаковые цифры – например, 100 тыс. км. Но в первом случае это "городские" километры – с короткими поездками, постоянными разгонами и торможениями, переключениями. А во втором случае это "трассовые" километры: водитель почти всегда ездил с постоянной скоростью – на одной передаче и с работающим в устоявшемся режиме двигателем. В итоге при одинаковом пробеге будет приличная разница в моточасах, разной будет степень износа тормозов, сцепления и т.д.

Не случайно в руководстве по обслуживанию и эксплуатации оговариваются условия, при которых межсервисный интервал по пробегу должен быть сокращен.

Большой пробег – это плохо?

Для понимания интенсивности эксплуатации пробег все же является показателем. Если у трехлетнего автомобиля на одометре 200 тыс. км, это говорит о том, что на нем ездили активно. И, как минимум, уже можно задавать продавцу вопросы. Редкий индивидуальный или семейный автомобиль наезжает более 60 тыс. км в год – значит, перед вами или бывшее такси, или "рабочая лошадка" из корпоративного парка.

Чем больше проехал автомобиль, тем меньше остаточный ресурс у его агрегатов и узлов. И это касается не только двигателя или трансмиссии, но также подвески, рулевого управления, тормозов, стартера, генератора... То есть, чем больше пробег, тем больше деталей может требовать ремонта или замены просто потому, что их ресурс исчерпан.

Или же подходит срок сразу нескольких дорогостоящих сервисных операций. Скажем, при пробеге 180 тыс. км делается плановая замена привода ГРМ (каждые 60 тыс. км), проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов (каждые 90 тыс. км) и очередное обслуживание АКП (каждые 60 тыс. км).

В том или ином виде эту проблему понимают многие покупатели подержанных автомобилей – так что осознанно или подсознательно ищут предложения с меньшими цифрами на одометре.

Людей можно понять. Если годовой пробег 20 тыс. км кажется нормальным, а 40 тыс. км уже слега напрягает, то 80 тыс. км откровенно пугает. Поэтому бизнес корректировки одометров процветает, а выяснить реальный пробег далеко не всегда реально.

Слишком малый – тоже плохо?

В свое время мы проводили анализ объявлений о продаже подержанных машин и выявили забавную тенденцию: чем старше автомобиль, тем меньше ежегодный пробег. Согласитесь, выглядит смешно и неудобно, когда у 5-летнего автомобиля на одометре 240 тыс. км, а у 30-летнего – 190 тыс. км. Но, допустим, это правда, и предыдущие владельцы в самом деле проезжали всего по 6 тыс. км в год. А это вообще нормально?

Столь скромные пробеги тоже вызывают вопросы. Почему автомобиль так мало эксплуатировался? Как часто он вообще выезжал? Какими по продолжительности были поездки? На самом деле это важные вопросы. Если автомобиль ездил часто, но на смешные расстояния в 2-3 км, это означает, что двигатель и коробка постоянно работали в неоптимальных режимах, что вредно, особенно зимой.

Может быть, машина просто стояла без движения 10 лет? Такое длительное хранение без консервации или обширного обслуживания тоже можно считать вредным, поскольку технические жидкости теряют свои свойства, резинотехнические изделия (сальники, пыльники, манжеты) рассыхаются, металл может страдать от коррозии. Так что, если перед вами не раритет, за которым был достойный уход, слишком малый пробег может означать свои недостатки.

Наш вердикт

В силу того, что пробег не отражает всей специфики эксплуатации автомобиля, его не стоит рассматривать как серьезный показатель технического состояния или остаточного ресурса основных узлов. Особенно с учетом того, что существуют способы его корректировки. И все же совсем игнорировать этот параметр при выборе подержанного автомобиля не стоит – как минимум, для составления комплексного представления о предлагаемом к продаже экземпляре, а иногда и о честности его продавца. Ну а в дальнейшем пробег будет для вас хорошим ориентиром в вопросах проведения различных регламентных работ при сервисном обслуживании.

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