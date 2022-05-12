СНБО одобрил конфискацию российских госбанков в Украине

СНБО одобрил конфискацию российских госбанков в Украине1
- 12.05.2022, 12:25
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Их активы будут принудительно изъяты.
Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих "ВЭБ.РФ" и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентский проект закона №7371, к которому прилагается решение СНБО.
Согласно решению СНБО, утвержденному указом президента, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к Международного резервному банку на 14,9 млрд гривен. Кроме того, изымаются и другие финансовые активы Международного резервного банка и Проминвестбанка. Конфискация не коснется 3 млрд гривен Международного резервного банка, которые будет направлены на удовлетворение требования его кредиторов. Напомним, Кабинет министров поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд гривен активов выведенных с украинского рынка российских банков. Для окончательного решения нужно было решение СНБО.