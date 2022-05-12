Лукашенко практически перестал выбираться из своего «логова»21
- 12.05.2022, 12:51
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В чем причина?
На протяжении своего правления Александр Лукашенко был известен тем, что очень много ездил по стране – городам, поселкам и селам. Даже подсчитано, что он побывал в 102 из 118 районов Беларуси – в некоторых даже по многу раз.
Сначала Лукашенко«шел в народ» и общался с местными жителями. Позже к его приездам стали готовить массовку. Но полетов на вертолете по Беларуси у Лукашенко по-прежнему было много.
Но в последнее время наметилась совершенно иная тенденция.
Сайт udf проанализировал поездки диктатора в текущем году.
Январь
Поездки за границу Минского района – 1
Совещания и мероприятия во Дворце Независимости – 15
В первый месяц года Лукашенко совершил лишь одну дальнюю поездку: в Лунинецкий район, где посетил военные объекты.
Почти все официальные мероприятия прошли с его участием внутри Дворца Независимости, где Лукашенко проводил совещания, встречи с отдельными чиновниками, вручал госнаграды.
По Минску он ездил совсем немного: заглянул во Дворец Республики, комплекс «БелЭкспо» (находится рядом с Дворцом Независимости), храм Преподобных Оптинских старцев, аэродром Мачулищи.
Февраль
Поездки за границу Минского района – 2
Совещания и мероприятия во Дворце Независимости – 16
В феврале Лукашенко был в отъезде всего несколько дней. 17 февраля он посетил полигон Осиповичский, чтобы посмотреть на учения «Союзная решимость-2022», а на следующий день полетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Кроме этого съездил в Раубичи, проголосовал на референдуме в Белорусском государственном университете физической культуры, выступил во Дворце Республики и вручил госнаграды в Музее Великой Отечественной войны.
Март
Поездки за границу Минска – 2
Совещания и мероприятия во Дворце Независимости – 13
В первый месяц весны Лукашенко также почти не вылезал из своей резиденции. Покинул он ее лишь для трех официальных событий: очередной поездки в Москву, командировки в Глубокский район и участия в лыжных соревнованиях в Раубичах.
Поездки за границу Минска – 4
Совещания и мероприятия во Дворце Независимости – 14
Самой грандиозной у Лукашенко вышла поездка на космодром Восточный в Амурской области – по преодоленному расстоянию, пожалуй, самая дальняя за несколько лет.
Еще руководитель Беларуси побывал в Чечерском районе. А также в Оршанском (посетил храм на малой родине) и в Логойском (субботник в мемориальном комплексе «Хатынь») – но эти поездки скорее стоит называть неформальными.
Май (по состоянию на 10 число)
Поездки за границу Минского района – 0
Совещания и мероприятия во Дворце Независимости – 3
В текущем месяце Лукашенко дальше своего дома в Дроздах и столицы еще не выбирался. Руководитель страны поиграл в хоккей в престижном районе Лебяжий, поучаствовал в церемонии на площади государственного флага (у Дворца Независимости), открыл памятник митрополиту Филарету у Свято-Духового кафедрального собора.
Было еще шествие к площади Победы на 9 мая: но на этот раз Лукашенко почему-то не принимал в нем участия как раньше, а дожидался всех остальных у обелиска.
Почему Лукашенко больше не ездит по стране, как раньше?
Поскольку диктатор об этом не говорит, но можно лишь строить догадки. Возможны две следующие причины.
Во-первых, протесты 2020 года нанесли ему психологическую травму: Лукашенко увидел, как его не любят не только в Минске, но и жители Солигорска, Бреста, Гродно, Новополоцка и многих других городов.
После освистания на МЗКТ диктатор словно старается лишний раз не встречаться с трудовыми коллективами.
Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов возраст Лукашенко. Ему в текущем году исполнится уже 68 лет, диктатор заметно погрузнел. Вполне можно допустить, что поездки на дальние расстояния уже не даются ему так легко как прежде.