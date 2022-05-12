В Верховной Раде Украины ликвидирована пророссийская фракция ОПЗЖ 6 12.05.2022, 13:02

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Коллаборанты больше не будут заседать в украинском парламенте.

Пророссийская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Украины официально ликвидирована, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины.

3 мая украинский парламент приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране.

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