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Политолог: Путин ложится на операционный стол

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  • 12.05.2022, 13:08
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Политолог: Путин ложится на операционный стол

В РФ рассказали о подготовке «двойников».

В скором времени президента РФ Владимира Путина ждет оперативное хирургическое вмешательство.

"Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и осуждение различных процессов и деятелей", — пишет известный российский политолог Валерий Соловей в своем Telegram-канале.

По его данным, заготовок должно хватить минимум на десять дней. Кроме того, при необходимости передвижения Путина будет имитировать один из двух дублеров. Также идет подготовка к возможности "прохода" дублера перед публикой.

"Все, в принципе, готово. Уже определено время, операция будет проходить ночью и начнется в промежутке с 1:00 до 2:00, с датой еще определяются, но весь медицинский персонал будет дежурить уже с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку", — пишет политолог.

Соловей добавил, что в отсутствие Путина вероятнее всего его будет заменять секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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