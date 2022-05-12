Крупнейшие круизные компании перестали принимать заказы от белорусов

Крупнейшие круизные компании перестали принимать заказы от белорусов4
- 12.05.2022, 13:15
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Такое решение связано с санкциями против РФ.
Несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises приостановили продажи круизов россиянам. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), эти компании не подтверждают новые бронирования, пишет rosbalt.ru.
Так, агенты — партнеры Costa Cruises сообщили, что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории «ДНР» и «ЛНР».
Аналогичные шаги предприняли Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.
Компания Costa Cruises в официальном уведомлении сообщила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств. В общении с российскими партнерами компания Costa Cruises объясняет все «финансовыми рисками».
Согласно разъяснениям от компании, гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет как минимум ВНЖ другой страны (то есть проживает вне России), будет использовать для оплаты банковский счет другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве.
Российские контрагенты отключены от систем бронирования многих из указанных международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ. Напрямую Costa Cruises с физлицами не работает.