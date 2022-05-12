Российская армия бродяг 5 Анатолий Октисюк

12.05.2022, 13:26

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Надо принять факт, что война с русской гидрой будет долгой.

Россия будет вести войну на истощение с Украиной, чтобы уничтожить наше государство и сделать нас рабами.

Надо принять факт, что война с русской гидрой будет долгой. Это десятки лет (мы 8 лет воевали на Донбассе и многие не замечали эту войну). Россия никогда не смирится с позором и поражением, которое они получили от украинского народа и ВСУ. Русская армия бомжей и бродяг опозорилась на весь мир, и они стремятся к реваншу.

Ленд-лиз нам дают не просто так. Вы же это понимаете? Что это впервые со времен Второй мировой запущена такая программа? Это игра на длинную дистанцию, чтобы мы имели резервы и возможности убивать русских захватчиков до тех пор, пока у них не закончится мясо.

Сейчас Россия проводит тотальную мобилизацию в ОРДЛО (в армию начали призывать женщин!), а также в своих депрессивных районах. На федеральные округа и субъекты федерации дают еженедельные планы мобилизации от 500 до 2000 тысяч убитых. Москва попытается взять нас фаршем и живой силой. Задавить массой. Москва будет бросать все новые и новые силы, чтобы сломить наше сопротивление.

Украина должна тоже провести максимальную мобилизацию резервов, и уже думать над 4 волной. Чтобы минимум 100 тысяч были готовы к войне. Потому что сейчас есть ТРО, которое умеет воевать и готово сделать ротацию. А что будет на осень? Военное руководство уже над этим размышляет и скоро будут решения.

Украина должна мобилизовать по международным каналам максимальное количество наемников. Лучше воевать долларом, чем своими гражданами. Я думаю, что одним из KPI каждого посольства должно стать количество рекрутированных наемников. Которым будут предлагать деньги и украинское гражданство. Каждое посольство должно вербовать наемников и демонстрировать свою эффективность.

Пока не запустят нормальную работу экономики, мы не выиграем войну. Топливный кризис - это первый звонок, что система не работает. За почти 3 месяца войны мы так и не смогли полностью перевести экономику на военные рельсы.

Западная Украина не смогла полностью реализовать свой тыловой потенциал, который должен обеспечивать работу на победу. Вот косить бабло на переселенцах западники научились классно, и мне за это стыдно. Что людей, которые бежали от беды, свои же граждане обдирали как липку. Главы ВЦА не получают четких задач и топчутся на местах. Местные власти тоже не проявляют инициативу. Поэтому либо правительство сделает выводы, либо мы снова потеряем время.

Имел кучу встреч с разными людьми (бизнес, дипломаты, депутаты, коллеги-политологи). Все солидарны с тем, что война на годы, но наша власть не готова коммуницировать с обществом и объяснять, к чему готовиться. А ситуация ухудшается, потому что у людей заканчиваются деньги и ресурсы. И растет напряжение.

На одной западной помощи мы далеко не уедем. Поэтому каждый тоже должен планировать не только семейные бюджеты, но и свое дальнейшее будущее в этой стране, и чем он может быть полезным для победы над злом.

Анатолий Октисюк, «Главред»

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