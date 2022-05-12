Режим Лукашенко готовит провокации на западной границе Беларуси?22
- 12.05.2022, 13:32
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Секретарь «совбеза» Вольфович начал угрожать применением оружия соседям на Западе.
В ближайшее время военно-политическая обстановка возле западных границ «союзного государства» сохранит «кризисный характер». Об этом заявил государственный секретарь «совета безопасности» Александр Вольфович в интервью российскому журналу «Национальная оборона», сообщает БелТА.
Госсекретарь «совета безопасности» Беларуси Вольфович заявил, что на западной границе Беларуси «возможны провокации с использованием оружия, которые могут привести к различным, в том числе непреднамеренным, пограничным инцидентам с задействованием как национальных вооруженных сил, так и формирований из состава войск усиления альянса».
Вольфович также отметил, что «в ближайшее время военно-политическая обстановка возле западных границ «союзного государства» сохранит кризисный характер и будет развиваться в условиях обострения международных отношений».