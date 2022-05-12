Украинские военные устраивают «сафари» на кадыровцев 12.05.2022, 13:32

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Месть настигает тех, кто совершал зверства против мирного населения.

Украинские военные беспощадно уничтожают "кадыровцев", которые приходят с войной в разные регионы Украины.

Об этом в интервью "АрмияINFORM" рассказал глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин.

"Наши ребята достигли уже такого "цинизма" в хорошем смысле этого слова, что, как только узнают о нахождении данной категории лиц ("кадыровцев", - УНИАН.) в регионе, открывают своеобразное "сафари" на них", - заявил он.

По словам Дудина, ВСУ пытаются что-то запустить в район нахождения "кадыровцев", чтобы те сразу прекратили свое существование.

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