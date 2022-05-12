«Старый маразматик»: солдаты РФ не стесняются в выражениях в адрес Путина 3 12.05.2022, 13:36

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Разведка перехватила разговор оккупанта со знакомой.

Разведка Украины перехватила очередной разговор оккупанта. В этот же раз, российский военный поделился своими впечатлениями от главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Оккупант был удивлен тому, что прошлогодний парад отменили из-за пандемии коронавируса, однако Кремлю не помешали условия войны, чтобы организовать "празднование" в текущем году.

"Сегодня Путин (президент Российской Федерации, - ред.) на параде отдал дань погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?",- отметила знакомая русского военного.

В ответ оккупант назвал Путина "старым маразматиком".

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