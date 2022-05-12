От государства — 35%: чиновники предлагают ремонтировать асфальт в складчину 8 12.05.2022, 13:47

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А транспортный налог никто не отменял.

Жители деревни Юхновка Минского района жалуются, что ответственные службы не заделывают ямы в асфальте. Такая же проблема в соседних поселках Городище и Дубровка. Когда обращаются с вопросами к местным чиновникам, те предлагают сельчанам скидываться деньгами на ремонт дорожного покрытия, сообщает "Еврорадио".

— С учетом того, что финансирование, скажем так, такое, какое есть, мы предлагаем ремонт дорог с совместным капиталом: 65 процентов ваших средств, 35 процентов государственных. И тогда мы беремся и делаем дорогу вплоть до асфальта, — объясняется Юрий Кустов, исполняющий обязанности председателя Колодищанского сельисполкома.

— К примеру, у меня в бюджете есть сто рублей, — продолжает чиновник. — За сто рублей я, условно, могу сделать три дороги. Кому в этом случае мне отдать приоритет: Юхновке, Городищу, Колодищам?

В то же время приходят люди из инициативной группы, мол, мы вкладываемся на 65 процентов, помогите нам техникой и людьми. Мы вкладываемся. И в результате для государства эта дорога получается в три раза дешевле. За сто рублей я сделаю не три дороги, а десять.

Но зачем отдавать приоритет какой-то деревне, если дороги можно отремонтировать по очереди согласно плану ремонта?

— Планов сейчас нету, их упразднили. Их просто нету, — оправдывается Юрий Кустов. — Хотите, я подам заявку в "Минрайгорремавтодор". Но какая заявка, такой и ответ придет: "Сейчас нет финансирования. Ждите, когда появится". Говорю прямо и откровенно и "завтраками" я вас тоже кормить не буду. В "Минрайгорремавтодор" мы периодически заявки подаем. В плане грейдирования [выравнивания дорог отвалом. — прим.] они их периодически проводят.

Владельцы авто в Беларуси платят транспортный налог. Из него средства должны распределяться на ремонт и поддержание дорожной инфраструктуры: половина в центральный республиканский бюджет и половина в местные бюджеты. Неужели в Колодищанском сельисполкоме на дороги нет денег?

— Так откуда они возьмутся? — отвечает Юрий Кустов. — Мы вот в настоящее время делаем мост. А это все звенья одной цепи. Деньги же не растут на деревьях, их нужно зарабатывать.

На сегодняшний день ставка транспортного налога в Беларуси зависит от веса транспортного средства, количества посадочных мест, вида и назначения транспорта. В зависимости от этих параметров физлица-автомобилисты платят от 41 до 223 рублей в год, а юридические лица — от 70 до 325 рублей. В 2021 году общая сумма транспортного налога, уплаченного белорусами, составила 42 миллиона рублей.

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