Сахар на 40% — это не рекорд 1 12.05.2022, 14:02

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Какие товары и услуги в Беларуси подорожали больше всего?

Белстат обновил статистику по ценам: за месяц они выросли на 1,6%, годовой прирост — 16,8%. Больше всего в апрельскую инфляцию добавили продукты — подорожали на 3,9%; услуги, наоборот, подешевели (на 1,3%). Onliner посмотрел, на какие продукты приходилось тратить больше, а на какие — меньше.

Помните, как сахару разрешили подорожать на 40%? Но статистика зафиксировала, что самым заметным было подорожание свежей капусты: приехал новый урожай и поднял цену почти на 96%. Сахар добавил в цене 41,5%, дальше идут яблоки (плюс 33,7%), внезапно сода (плюс 15%), а также овощи в целом (плюс 13%).

Существеннее всего за месяц выросли цены на продукты питания – на 3,9%. За тот же период непродовольственные товары подорожали на 0,7%, а стоимость услуг даже снизилась на 1,3%.

В продовольственной сфере самый заметный рост показали цены на сахар – 41,6%. Следом в лидерах удорожания значатся овощи, которые за месяц прибавили 13,2%. Стоимость круп и бобовых выросла на 5,6%. Среди подешевевших за апрель продуктов оказались куры (на 1,2%).

Из непродовольственных товаров быстрее всего росли цены на бензин (3,7%) и стройматериалы (3,2%). А вот телевизоры и синтетические моющие средства стали более доступны – их цены снизились на 4,6% и 7,6% соответственно.

В апреле в сравнении с мартом значительно подорожал городской транспорт – на 14%. Цены на услуги связи продемонстрировали небольшой рост – всего 0,6%. А вот туруслуги и авиаперелеты существенно подешевели – 15,8% и 17,9% соответственно.

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