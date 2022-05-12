На Луганщине пьяные оккупанты по ошибке подвезли технику к позициям ВСУ 4 12.05.2022, 14:04

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иллюстрационное фото

Осознав, куда приехали, российские военные испугались и сразу убежали.

На Луганщине пьяные российские оккупанты "потеряли" три единицы боевой техники возле позиций ВСУ. В России против них за это открыли уголовное производство.

Военнослужащие российской воинской части 10801, напившись алкоголя в городе Кировске в Луганской области, ошибочно передислоцировали свою технику к позициям Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, сообщает 24 канал.

Когда они осознали свою ошибку и поняли, где оказались, то сразу убежали, оставив там свою технику вместе с боеприпасами.

За это прокуратура Оренбургской области открыла уголовное производство против группы оккупантов из воинской части 10801. По статье 293 Уголовного кодекса РФ (халатность) им светит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев.

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