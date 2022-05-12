«Оставили дом под Минском, в Грузии всем довольны» 12.05.2022, 14:23

1,102

Белорусский айтишник рассказал о релокации в Тбилиси всей семьей.

С редакцией dev.by связался минский айтишник Глеб. Он после начала войны улетел жить в грузинскую столицу, перевез семью и почти всем доволен.

Глебу 32 года, женат, вместе с супругой воспитывают 9-летнего сына. Работает в одной из крупнейших аутсорсинговых компаний на позиции middle frontend developer. В начале марта оставил под Минском частный дом, машину и улетел в Тбилиси.

Мы встречаемся в минском кафе, но Глеб сразу предупреждает: он вернулся домой на несколько дней поменять водительские права и уехать в Тбилиси на авто. Разговор начинаем с эмоций, которые вызвала история Алексея, который считает: Тбилиси — город не для семейных, детских площадок нет, правил дорожного движения тоже, отпустить одного ребенка на улицу невозможно, к тому же проблема с молочкой.

«Там другой уклад, и нечего ожидать того, что есть в Минске»

— Я не задавался целью, чтобы Тбилиси производил на меня какое-то впечатление, я приехал туда жить. Нельзя сказать, что там что-то плохо: это новый город, новая страна, там другой уклад жизни, и нечего ожидать того, что есть в Минске.

Категорически не согласен с тем, что в Тбилиси нет детских площадок. Например, в районе Сабуртало (это смесь старого жилья и новостроек, где на каждом углу кафе и магазины) везде стоят детские площадки. С этим проблем нет.

Да, пешеходный переход для грузинских водителей условность, но даже к этому привыкаешь. Пугает только, когда можешь не заметить авто на тротуаре. Мы иногда с женой говорим: «Как переходим дорогу? По-грузински?» Это значит — в любом месте. Но ребенка за хлебом боюсь отправить. Ну такая страна. Нельзя же, например, про Индию сказать: минус — это дорожное движение. И из Грузии я не уеду лишь только из-за того, что пешеходные переходы для водителей ничего не значат. Изначально у меня была установка: не буду страдать из-за таких проблем, постараюсь их принять. Это важно для психики.

Чартер и поддержка компании

Я переехал в начале марта, до этого никогда не жил в другой стране. В Грузии, кстати, вообще не был. Когда началась война, мама, жена и теща говорили, что я пойду в армию. И на таких эмоциях начинается тряска, волнение у любого мужчины. Плюс компания рекомендовала сотрудникам уехать из страны на 2-3 недели. Проблема была, как добраться, билетов не было. Но позже появился самолет, и мы с коллегами улетели чартерным рейсом. Все было оплачено. Как узнал позже, таких самолетов было несколько. Через две недели ко мне прилетели жена, ребенок и собака.

Я получил серьезную поддержку от компании при переезде, нам повысили зарплату, чтобы могли компенсировать местный 20% налог (позже он будет 5%). В ближайшем будущем буду переоформляться в грузинский офис. Но важно даже не это, а поддержка от эйчаров. Например, обращался за помощью, когда у ребенка случился срыв. Он хотел домой, в свою кровать, к своим игрушкам. Мы не могли его успокоить, пытались компенсировать смену места жительства новыми покупками. Эйчар посоветовал дать сыну время на осознание, переживание, принятие ситуации. Пусть это будет через слезы и истерику. И этот совет нам здорово помог.

Пятикомнатная квартира, пальма под окном — 600 долларов

Об этом позаботился заранее, как только стало известно про чартерный рейс, тут же нашел риэлтора в Тбилиси. Была информация, что Грузия очень дешевая страна, квартиру можно снять за 250 долларов. Риэлтор ответил, что таких цен больше нет, и начал онлайн показывать жилье. Мы выбрали пятикомнатную квартиру (старая планировка) в районе Сабуртало за 600 долларов.

Это очень хорошие апартаменты в девятиэтажном доме на первом этаже. Считаю, нам повезло: у нас есть свой выход на улицу, внутренний зеленый дворик с пальмой и лавром.

«Глазированные сырки — локальный мем. Их можно заменить мацони»

По ценам не скажу, отдал карточку жене, и она занимается покупками. Но жизнь, что в Минске, что в Тбилиси обходится одинаково, только одни продукты заменяем другими. Например, дома мы брали филе красной рыбы и солили, там такого нет. В Тбилиси очень развиты дворовые палатки, фрукты и овощи покупаем там, мясо — в специальном местном магазине.

Тем, кто скажет, что в Грузии нет йогуртов, отвечу — есть мацони. Он идет как заправка к салату, можно просто есть с джемом или хинкали.

А глазированные сырки — это уже локальный мем. Их тоже можно заменить мацони, вообще сырки — это нездоровая еда.

Рад, что в Грузии перешел на другое питание — и теперь сплошной ЗОЖ.

В стране плохо развито сельское хозяйство, оно представлено только в виде частных фермерств, поэтому и объем мяса небольшой. Мы почти перестали его есть. Зато есть настоящая курица, не бройлерная, и от нее такой навар! А вместо плотного классического советского обеда, который был дома, с супом и вторым блюдом, перешел на салат из помидоров, перцев и творожного сыра, горячий шоти пури (хлеб) и немного киндзмараули. Утром — мацони, вечером — спагетти с помидорами. Еще грузины научили, как вкусно готовить баклажаны и цукини, чего вообще никогда не ел.

«Надеюсь, уехавшие беларусы создадут школу»

Сын ходит во второй класс, в минской школе мы смогли договориться, что его аттестуют в конце года. С ребенком пока занимается жена, репетиторы по музыке и английскому языку. Для меня было важным, чтобы они были беларускамоўныя. Так сын начал учить английский на мове. Не думаю, что что-то потеряет в плане образования, а вот в социализации — да. Наше образование не самое лучшее. Смотрите, что принес сын с урока труда, который был в 20-х числах февраля (Глеб достает из сумки бумажный зеленый танк и ставит на стол).

Как дальше он будет получать образование? Это проблема, которую надо решать. Сейчас произошла самая большая эмиграция богатых беларусов, у многих есть дети, и этим вопросом рано или поздно они начнут задаваться. Надеюсь, за лето уехавшие беларусы создадут школу для наших детей в Тбилиси.

Субъективные минусы Тбилиси

Мусор и попрошайки. Остальное я бы отнес к неудобствам, но это особенности страны.

Например, нет четких и понятных правил банковских услуг. Пришел отправлять перевод Western Union, в один день проблем нет, через неделю приходишь в это же отделение, к тому же сотруднику, и он сообщает: буквально вчера вышло постановление, что Western Union запретил пользоваться этой услугой беларусам. При этом документа никто не показал, в другом банке говорят совершенно другое: перевод возможен, но с комиссией.

Грузины не dog friendly. Не пускают в кафе с собакой, у нас маленькая чихуахуа, но для них это проблема. Очень скептически к животным относятся арендаторы. Нам пришлось включить в договор пункт: если собака что-то испортит, мы все возместим. Но и под это можно подстроиться. Человек, который умеет разговаривать, всего добьется.

Субъективные плюсы

Климат. У моего ребенка бронхиальная астма, благодаря климату она сходит на нет. Это стоит любых денег. Мы в Тбилиси летели с чемоданом лекарств, а теперь он начинает пробовать те продукты, которые много лет из-за аллергии были под запретом.

Отличный и удобный общественный транспорт. Оплатить проезд можно прямо с телефона, если поднести его к валидатору. Когда город стоит в пробке, автобусы быстро едут по отдельной полосе.

Много зелени в городе и хорошая инфраструктура для детей.

Появилось время для жизни. Когда работаешь на удаленке, есть одна проблема для всех: не замечаешь времени, сидишь за ноутбуком по 10-12 часов, постоянно перерабатываешь. В Тбилиси стал работать как положено, при этом все успевать. За два месяца появилось столько знакомств, интересных мест, где хочется побывать — и время уходит на реальную жизнь.

Грузины научили медленно ходить. Возможно, из-за этого изменился в лучшую сторону метаболизм. В Минске все время куда-то бежишь. Когда в Тбилиси спустился в метро, все мне мешали, обгонял людей, а потом расслабился и начал очень медленно ходить, жить.

Не собираюсь оставаться навсегда, но хочу объехать страну и уже учу грузинский язык

Мне настолько понравился город, что хочу посмотреть всю Грузию, объехать на машине с семьей. Ошибочное мнение — судить страну по столице. Уже стал учить грузинский язык: раз ты приехал в другую страну, обязан хоть немного знать язык.

Мы все наслышаны про грузинское гостеприимство, но чудес не бывает — рано или поздно сталкиваемся с человеческой реальностью. Мы все люди, через какое-то время запал этот может закончиться. Грузия хороша, но беларусы тоже очень гостеприимные. Просто мы более стеснительные и не такие настойчивые.

Грузия не входит в мои планы как перспективная страна, где я возьму ипотеку, куплю жилье и получу гражданство. Но для первого опыта, как классно сказал Алексей, воспользоваться этим «волшебным пенделем» надо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».