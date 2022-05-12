Столтенберг: Вступление Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким 12.05.2022, 14:21

Йенс Столтенберг

Генсек заявил, что члены Альянса тепло встретят новую страну в своих рядах.

Процесс вступления Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким, а члены НАТО тепло встретят ее в своих рядах.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Reuters. По его словам, вступление этой страны в НАТО укрепит как Западный военный альянс, так и саму Финляндию.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым", – подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека Альянса, Финляндия – один из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией. Столтенберг отметил, что эта страна сможет внести важный вклад в безопасность Европы.

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