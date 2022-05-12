Украинские морпехи мастерски сбросили бомбы с дронов прямо на головы оккупантам 12.05.2022, 14:43

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Позиции врага превратились в «фейерверк».

ВСУ мастерски уничтожили вражескую технику / скриншот видео

Украинские военнослужащие мастерски разгромили позиции оккупантов, сбросив на них боеприпасы с беспилотника.

Результаты мастер-класса показали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Украинские морпехи попали точно в цель, устроив для оккупантов "фейерверки". Российская техника, которая, по мнению армии РФ, была хорошо спрятана от ВСУ, сразу же вспыхнула.

"Можно вечно смотреть на то, как "Барсуки" в лоскуты рвут жабогадюк! Так вот вам еще вкусностей!"- говорится в посте.

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