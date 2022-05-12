Российские оккупанты держат в тюрьме мариупольцев, не прошедших «фильтрацию» 12.05.2022, 14:45

Пленных украинцев пытают, выдают одну баклажку воды на десятки человек.

Украинцев, которые не прошли "фильтрацию" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в селе Оленевка Донецкой области или в тюрьму "Изоляция" в Донецке, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет interfax.com.ua.

"Украинцев содержат в бесчеловечных условиях. При плановом лимите колонии в 850 человек, на сегодняшний день там содержится по меньшей мере 3 тысячи человек, в основном из Мариуполя и Мариупольского района. Минимальный срок заключения там - 36 суток. Пленных украинцев пытают, выдают одну баклажку воды на десятки человек, кормят не каждый день и водят в туалет раз в сутки. А еще у заключенных нет возможности лечь, потому что помещение переполнено", - написала она в Facebook.

По информации омбудсмена, некоторых пленных через 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Сообщается также о массовых случаях исчезновения людей после допросов.

Денисова подчеркнула, что захватчики РФ нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта", - призвала она.

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