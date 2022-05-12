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Рассмотрение дела Николая Автуховича перенесли

  • 12.05.2022, 14:48
Рассмотрение дела Николая Автуховича перенесли
НИКОЛАЙ АВТУХОВИЧ

Процесс будет проходить 18 мая.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что суд над Николаем Автуховичем перенесен с 16 на 18 мая.

Процесс будет проходить в помещении для суда в тюрьме, а не в здании Гродненского областного суда, как сообщалось ранее.

Напомним, Автуховича обвиняют сразу по десяти статьям Уголовного кодекса, среди которых «акт терроризма», «измена государству», «покушение на захват власти».

Всего по «делу Автуховича» проходят 12 человек.

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