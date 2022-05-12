Ученые обнаружили под Мехико дом ацтеков и плавучие сады 12.05.2022, 15:24

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Открытие было удачным и необычным.

Археологи, проводившие раскопки в районе Сентро в Мехико, раскопали больше, чем рассчитывали, когда обнаружили скрытые руины древнего жилища ацтеков, которое, по-видимому, было заселено на протяжении многих поколений как до, так и после испанского завоевания. Эксперты из Мексиканского национального института антропологии и истории ( INAH ), который спонсировал раскопки, считают, что жилое здание, вероятно, было построено в поздний постклассический период империи ацтеков, который охватывал период с 1200 по 1521 год нашей эры. Об этом пишет Аncient Оrigins (перевод — lenta.ua).

Это поразительное открытие было удачным и необычным, поскольку археологи не искали руины ацтеков. Их раскопки были заказаны в качестве меры предосторожности перед проектом строительства электроподстанции, который мог повредить неизведанные подземные руины.

Тем не менее, археологи, изучающие подземные районы Мехико, всегда надеются, что может обнаружиться что-то интересное. Нынешняя столица Мексики была построена прямо на вершине впечатляющей столицы империи ацтеков Теночтитлана , а это означает, что руины ацтеков могли быть обнаружены во время любых раскопок.

Жилище ацтеков, найденное археологами INAH, имеет скромные размеры, его общая площадь составляет около 4300 квадратных футов (400 квадратных метров). Он был сделан из самана (высушенного на солнце кирпича из глины), как это было принято в культуре ацтеков . Основываясь на исследовании окрестностей, выяснилось, что глинобитный дом находился на границе двух жилых кварталов в городе, в котором, возможно, проживало до 400 000 человек во время его наиболее густонаселенной фазы.

Прокопавшись под толстым полом здания, археологи нашли два погребальных сосуда, в которых находились останки двух младенцев. Они также обнаружили несколько других захоронений, а также смесь погребального инвентаря, включавшего, в частности, прядильные инструменты и ацтекское пряслице, которое использовали опытные производители одежды.

Последние предметы, вероятно, были собственностью людей, которые жили в жилище и были захоронены под ним после смерти. Также возможно, что сооружение было построено поверх старого ацтекского кладбища намеренно или случайно.

Помимо текстильного производства, на месте древнего жилища, по-видимому, велись и другие ремесла. Археологи INAH обнаружили предметы, свидетельствующие о том, что строение в какой-то момент было перепрофилировано как в гончарную мастерскую , так и в шорную мастерскую, причем последнее относится к операции по производству снаряжения, используемого всадниками. Археологи считают, что эти действия были предприняты от имени испанских оккупантов в колониальную эпоху 16-го и 17-го веков.

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