Российские пропагандисты теряют аудиторию: лоббисты уже не помогают 9 12.05.2022, 15:49

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Владимир Соловьёв

Теперь россиян будут «кормить» мифами об объединении ради выживания.

Российские пропагандисты начали терять аудиторию – в телеверсию "спецоперации в Украине", сейчас верят только 23% граждан РФ. Не помогают им даже американские лоббисты, которые за свои усилия получали неплохую плату.

О новой тенденции сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI. Там проанализировали мировые СМИ и констатировали, что за последние восемь лет россияне заплатили американским лоббистам в общей сложности $186 млн. Однако с началом полномасштабной войны в Украине их сотрудничество прекратилось.

Аналогичная ситуация складывается и с "зомбированием" россиян внутри страны-агрессора. В то время как середине марта в "спецоперацию" России в Украине верило 33% граждан, то в настоящее время таких осталось 23%.

"Хорошая новость для россиян – это только начало. Наслаждайтесь", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Ранее в Минобороны уже проинформировали, что под влиянием военных неудач на поле боя против украинских сил обороны Россия начала менять свою пропаганду. РосСМИ уже раздали указания о транслировании новой политической риторики – теперь россиян будут "кормить" мифами об объединении ради выживания.

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