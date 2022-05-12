Оккупанты в Харьковской области пытаются остановить продвижение ВСУ к границе 3 12.05.2022, 16:12

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Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова.

Оккупанты перегруппировывают силы на Харьковщине, готовятся к возобновлению наступления в направлении Барвенково и Славянска.

Российские захватчики пытаются предотвратить продвижение украинских войск к госгранице в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

"На Харьковском направлении подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск в направлении государственной границы Украины. С этой целью оккупанты не прекращают огневое влияние артиллерии на подразделения наших войск, чтобы нанести как можно больше потерь в живой силе, вооружении и военной технике", - заявил Мотузяник.

Также спикер сказал, что на Славянском направлении действуют группировки оккупантов из состава подразделений российской армии 1-й танковой армии, 20-й армии Западного военного округа, 29-й, 35-й и 36-й армии, а также 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Он добавил, что оккупанты на этом направлении перегруппировывают войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенково и Славянск.

Кроме того, противник с целью уточнения объектов поражения провел разведку с использованием беспилотного летательного аппарата в районе Изюм-Краснополье за 15 км на северо-запад от Славянска.

"В Донецкой области группировки оккупационных войск в составе отдельных подразделений так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов, а также 8-й и 58-й армий Южного военного округа ведут активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском и на Новопавловском направлениях. Их цель - это установить контроль над населенным пунктом Рубежное, захватить Лиман, Северодонецк и город Марьинку", - сказал Мотузяник.

Также на Лиманском направлении враг сосредоточил основные усилия на создании плацдарма в районе Белогоровки - в 6 км к западу от Лисичанска, и подготовке к наступлению на город Лисичанск.

"С этой целью противник усиливает наступательный потенциал своей группировки", - сказал спикер.

Он добавил, что враг в направлении Северска наступает в сторону Зеленой долины и Новоселовки. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

Вместе с тем, на Северодонецком направлении захватчики ведут наступление в направлении Кудряшовки и Северодонецка, на Кураховском направлении ведутся активные боевые действия в направлении Александровки и Марьинки.

На Мариупольском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании украинских подразделений в районе "Азовстали".

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