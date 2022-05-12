CNN идентифицировал российское судно с краденым в Украине зерном 6 12.05.2022, 16:43

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Балкер был загружен почти 30 тысячами тонн украинской пшеницы.

Идентифицировано первое торговое российское судно с краденым в Украине зерном в порту Латакия (Сирия).

Спутниковые снимки опубликовало издание CNN, информирует УНИАН.

Балкер "Матрос Позынич" - является одним из трех судов, занимающихся торговлей краденого украинского зерна. Еще 27 апреля его заметили в порту оккупированного Крыма.

Тысячи тонн зерна сейчас перевозится оккупантами в Крым грузовиками. Количество экспортируемого зерна из Севастополя до 100 тысяч т резко увеличилось в марте и апреле.

Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам, "Матрос Позынич" прошел пролив Босфор и отправился в направлении египетского порта Александрия. По словам украинских официальных лиц, балкер был загружен почти 30 тысячами т украинской пшеницы.

Однако Киев предупредил Египет о том, что зерно было украдено, и страна от партии отказалась.

Такой же результат ожидал судно в Бейруте в Ливане. Затем экипаж "Матроса" отключила трекер, но данные спутника подтвердили, что россияне двигались в сирийский порт Латакия.

По оценкам Украины, с момента широкомасштабного вторжения Россией было украдено и вывезено не менее 400 тысяч т зерна.

Ранее украинская разведка заявляла, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

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