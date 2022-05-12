«Беларуськалий» придумал схему обхода санкций?11
- 12.05.2022, 16:46
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Режим пытается использовать для этого фирму-прокладку.
«Беларуськалий», который находится под санкциями США, пытается найти схемы их обхода. Для этого решено использовать организацию, тесно сотрудничающую с ОАО «Беларуськалий» — ООО «МАШХИМПРОМ», пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих».
51% акций ООО «Белkалий-Мигао» (завод по производству нитрата калия, совместный проект с китайской компанией Migao Corporation Limited) были проданы/переданы ООО «МАШХИМПРОМ».
Таким образом ООО «МАШХИМПРОМ» может выходить на рынок удобрений и под видом фермерской деятельности осуществлять поставки калийных удобрений. По имеющейся информации, в данный момент в Санкт-Петербурге ускоренно строится порт для перегрузки калия.
Также был запущен процесс фасовки хлористого калия в мягкие контейнеры (биг-беги) на разных предприятиях Беларуси. Проектные мощности фасовки ожидаются на уровне 500 тыс. тонн в месяц.
Все это происходит на фоне серьезного падения экспорта ОАО «Беларуськалий», который упал минимум на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.