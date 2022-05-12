«Я вам сейчас покажу, с какой стороны будет готовиться нападение» 1 Виталий Портников, «Грани.ру»

12.05.2022, 16:56

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Виталий Портников

Что же сделают в Москве, чтобы предотвратить вступление Финляндии и Швеции в НАТО?

"Это всё вы, посмотрите в зеркало!" - жест финского президента Сауле Ниинистё в сторону Кремля красноречиво продемонстрировал, кто действительно причастен к решительному развороту финского общественного мнения и финской политики. Еще недавно сам президент Финляндии был решительным сторонником исторического нейтралитета своей страны, а идея присоединения страны к НАТО не вызывала восторга у подавляющего большинства финнов - и уж тем более шведов. 24 февраля изменило буквально все: в Хельсинки и Стокгольме обнаружили, что находятся рядом с опасными психопатами. Настолько опасными, что даже пригласили в столицы Финляндии и Швеции Бориса Джонсона, чтобы заручиться гарантиями безопасности в случае, если заявка в НАТО будет подана и начнет рассматриваться.

Но что же сделают в Москве, чтобы предотвратить вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Я вам сейчас покажу, с какой стороны будет готовиться нападение. Ни с какой! Потому что в случае с Украиной разговоры о вступлении в НАТО, биологических лабораториях и прочей галиматье были всего лишь поводом, который должен был оправдать подлинный мотив - стремление напасть на соседнюю страну и уничтожить ее. Вступление Украины в НАТО могло страшить Россию только с той точки зрения, с какой насильника пугает, что у его потенциальной жертвы появилась защита, - но не более того.

Для Путина, да и для многих россиян, Украина - несостоявшееся государство, территорию которого нужно просто украсть. А Финляндия - состоявшееся и поэтому может вступать туда, куда финнам заблагорассудится. Конечно, в Кремле для виду побьются в лживой истерике, да и успокоятся: талант юродивого - это, как известно, главный талант русской земли.

Справедливости ради стоит напомнить, что так было не всегда. Еще лет 80 назад Финляндию тоже не считали состоявшимся государством, нападали на нее, придумали Карело-Финскую ССР, в состав которой должны были отойти оккупированные финские территории. Финляндия стала в глазах Кремля и русского народа состоявшимся государством только после того, как заставила остановиться сталинские полчища. После того, как уничтожала "коктейлем Молотова" - это ведь финны придумали, спасибо им! - советские танки. После того, как опозорила сталинскую империю на весь мир. Вот тогда-то в Москве и стали приходить к выводу, что придется дать финнам возможность жить своей собственной жизнью. Потому что единственный язык, который доступен кремлевским обитателям и их ополоумевшим сторонникам, - язык похоронки. Чтобы понять, что не нужно нападать на других, российский шовинист должен смотреть не в зеркало, а на крышку гроба.

Теперь путь Финляндии проходит Украина. Чем больше танков будет сожжено, самолетов сбито, оккупантов уничтожено, чем более позорным и унизительным будет поражение путинской России, тем больше шансов, что и Украине наконец позволят жить ее собственной жизнью - без убийц, насильников и мародеров. Без "русского мира", одним словом.

Но рассчитывать, что в этом самом "русском мире" после поражения задумаются о том, как обустроить Россию и перестать жить в дерьме, не стоит. В "русском мире" задумаются исключительно о том, как расчленить Казахстан.

Виталий Портников, "Грани.ру"

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