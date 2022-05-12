Оккупанты обстреляли запрещенными боеприпасами села в Днепропетровской области 12.05.2022, 17:00

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Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Оккупанты в четверг в очередной раз обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области, один человек погиб, есть раненые, также обстрелам подверглись окрестности села Украинка Криворожского района, сообщает Офис генерального прокурора.

"12 мая 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые", - говорится в сообщении прокуратуры Украины в телеграм-канале.

Также, по информации прокуратуры, 12 мая оккупанты совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. "На месте происшествия обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работает взрывотехническая служба", - информируют в прокуратуре.

В сообщении Офиса генпрокурора отмечается, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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