Астрономы показали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики 2 12.05.2022, 17:15

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Его получили при помощи восьми радиотелескопов.

Впервые в истории показано изображение SgrA (Стрелец А) – сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. "Снимок" показали на пресс-конференции проекта "Телескоп горизонта событий", пишет liga.net.

Изображение SgrA* – сводная картинка многих индивидуальных изображений, полученных и обработанных с 2017 года.

Это первое прямое визуальное доказательство того, что такая черная дыра существует. Его получили при помощи восьми радиотелескопов и данных нескольких станций интерферометрии по всей Земле. Грубо говоря, в космос "смотрел" единый виртуальный телескоп размером, как наш планета.

Горизонт событий черной дыры (граница вокруг нее, за пределы которой не может выйти ничего, даже свет) увидеть нельзя: он ничего не излучает.

Однако вращающийся вокруг черной дыры горячий газ позволяет увидеть на его фоне темную центральную область – это так называемая тень черной дыры. Она окружена яркой кольцеобразной структурой.

Фактически, на изображении запечатлены лучи, искривленные мощной гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз более массивна, чем наше Солнце.

Сравнение первых двух "снимков" черных дыр – в галактике Messier 87 и Млечном Пути:

Размеры в сравнении с Солнцем и орбитами Плутона и Меркурия:

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