Премьер Нидерландов: Семейная связь между Украиной и ЕС крепнет каждый день 12.05.2022, 17:05

Марк Рютте выступил перед депутатами Верховной Рады Украины.

Выступление проходило в формате видеообращения. Марк Рютте стал вторым мировым лидером, произнесшим речь в Раде, после премьера Британии Бориса Джонсона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает нидерландский вещатель NOS.

Отмечается, что выступление было утром, однако не было доступно журналистам в режиме живого времени из соображений безопасности. Запись выступления была обнародована позже.

"Эта война – о нашем общем будущем" - заявил Рютте.

По его словам, в своем выступлении он в основном хочет донести, что Нидерланды поддерживают Украину: "И мы с вами, пока в вашей стране не будет восстановлен мир, свобода и демократия. Другого результата быть не может".

В своей речи премьер-министр говорил о "безжалостной, несправедливой и сокрушительной" российской агрессии, основанной на лжи: "Это как битва между Давидом и Голиафом, и мы все знаем, кто ее выиграл".

Он заверил парламент, что Украина может и дальше полагаться на военную помощь Нидерландов. До сих пор Нидерланды предоставляли противотанковые вооружения, а вскоре в Украину также поступят бронированные гаубицы.

Также Рютте остановился на отношениях с ЕС, членом которого хочет стать Украина. "Мне понятно, что наши родственные связи становятся крепче с каждым днем. Мы должны использовать каждую возможность для активизации сотрудничества", – сказал голландский премьер.

В то же время он не упомянул о возможном ускоренном членстве в ЕС. Как известно, он не сторонник этого.

"Сегодня ключевое: семья есть семья, и есть война, которую нужно выиграть. И вы победите" – заявил Рютте и заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину "также дорогой ценой".

Рютте завершил свою речь словами "Слава Украине!", его выступлению украинские депутаты аплодировали стоя.

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