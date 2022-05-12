Черный день для Лукашенко 4 Брайан Уитмор

12.05.2022, 17:15

10,784

Диктатор не знает, что нужно сделать, чтобы выжить.

Когда Александр Лукашенко говорит, то зачастую трудно понять, когда это правда, а когда — пускание пыли в глаза.

В интервью AP 5 мая он посетовал: «чувствую, что эта операция затянулась». Более того, из уст диктатора прозвучали и такие реплики, мол, белорусы «категорически не приемлют никакой войны», «Запад может спать спокойно». Все это показалось тонко завуалированной критикой Москвы и попыткой дистанцироваться от войны Владимира Путина.

Но несколько дней спустя, 10 мая, Лукашенко похваcтался, что Россия согласилась помочь Минску в производстве баллистических ракет образца Искандер. В то же время его начальник Генштаба ВС Виктор Гулевич заявил о развертывании сил подразделений специальных операций Беларуси на трех тактических направлениях — возле границ Украины, Польши и Балтии. По его словам, цель этого всего, в частности, противостоять «наращиванию Западом своего военного присутствия на государственных границах Беларуси».

Лукашенко славится своей переменчивостью, находчивостью и непредсказуемостью. Но в последние недели он, похоже, превзошел сам себя.

Слова Лукашенко расходятся с делами, что свидетельствует об обострившемся в дыме войны экстраординарном инстинкте самосохранения. В прошлом автократ неоднократно показывал себя безжалостным и циничным выживалой. Но в нынешней военной обстановке, похоже, он не знает, что нужно сделать, чтобы выжить.

Лукашенко понимает, что война Путина проходит крайне неудачно и непопулярна в Беларуси. Он также понимает, что в западных столицах он считается как один из соагрессоров — потому, что позволил Путину использовать свою территорию как военную базу и плацдарм для нападения на Украину. Это может сделать его незащищенным от преследования за военные преступления.

В своем заявлении от 8 мая лидеры G7 дали ясно понять, что Лукашенко должен ответить за свою роль в войне: «Мы не пожалеем сил, чтобы президент Путин и пособники этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, были привлечены к ответственности». Политический аналитик Сергей Наумчик в своем Telegram-канале назвал это заявление «черным днем» для Лукашенко.

Поэтому инстинкт выживания белорусского автократа говорит ему, что от войны Путина он должен дистанцироваться.

Но в то же время Лукашенко понимает, что, кроме Путина, союзников у него нет. Он знает, что его жестокое подавление продемократических протестов, а также захват самолета Ryanair в мае 2021 года, затем создание на границах Евросоюза миграционного кризиса сделали его изгоем на Западе.

Лукашенко прекрасно осознает, что еще до войны он в отчаянии позволил лидеру Кремля расширить экономическое, политическое и военное присутствие России в Беларуси, что привело к эффективной мягкой аннексии его страны. В вынужденном «браке» с Владимиром Путиным он связан по рукам и ногам, не имеет большого влияния и зависит от милости Кремля. Так что инстинкт выживания Лукашенко также подсказывает ему, что нужно держаться Путина и поддерживать его в войне против Украины.

Результат этих антагонистических голосов инстинкта выживания —геополитическая шизофрения Лукашенко, которую наблюдаем и то ли еще будет. Это неизбежный результат дилеммы диктатора, в которую он сам себя поставил.

В ближайшие недели и месяцы Лукашенко будет продолжать лавировать, врать, пускать пыль в глаза и говорить обиняками. Он может даже попытаться повторить маневр, который совершил после российской аннексии Крыма в 2014 году и вооруженной интервенции на Донбасс, когда представил себя другом Запада и честным посредником в конфликте между Москвой и Киевом.

На этот раз, как говорится, ищи дураков. Лукашенко — один из агрессоров в войне Путина. Он позволил кремлевскому автократу использовать территорию Беларуси для незаконного вторжения в суверенную и демократическую страну. Он позволил Беларуси стать для российской военной базой, откуда бомбили украинские города и села.

Лукашенко несет прямую ответственность за гибель тысяч ни в чем не повинных украинских граждан. Как и Путин, и другие представители российского командования, он должен быть привлечен к ответственности. Пусканием пыль в глаза нас уже не проведешь.

Брайан Уитмор, Atlantic Council (перевод — «Новое время»)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».