закрыть
12 мая 2022, четверг, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Борис Джонсон: Вторжение России в Украину изменило формулу европейской безопасности

  • 12.05.2022, 17:55
Борис Джонсон: Вторжение России в Украину изменило формулу европейской безопасности
Борис Джонсон

Премьер Великобритании встретился с президентом Финляндии.

Широкомасштабное вторжение России в Украину завершило геополитическую эпоху, которая длилась после окончания холодной войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает liga.net.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни прискорбно, открыло новую страницу", – сказал Джонсон.

Ниинисте отметил, что Россия долго говорила: нейтралитет Швеции и Финляндии стабилизирует ситуацию в Балтийском регионе. Однако в конце прошлого года РФ заявила, что Финляндия и Швеция не могут вступить в НАТО.

Ниинисте отметил, что Швеция и Финляндия оставались внеблоковыми по собственному желанию, однако своими заявлениями РФ дала понять, что у этих стран не может быть своей воли. По словам финского президента, это стало серьезным поводом задуматься.

"И то, что произошло 24 февраля и до сих пор продолжается, ужасная война в Украине полностью изменила картину. Они готовы напасть на соседнюю страну. И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это случится, то я бы сказал, что вы сами к этому привели. Посмотрите в зеркало", – добавил Ниинисте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников
Депобедизация
Депобедизация Дмитрий Глуховский
Путин, ленд-лиз – твой приговор
Путин, ленд-лиз – твой приговор Альфред Кох
Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников