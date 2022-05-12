Белорусы проедают заначки 1 12.05.2022, 18:03

Белорусы десятый месяц подряд активнее сдают валюту в обменники, чем покупают.

Белорусы в апреле активнее сдавали валюту, чем покупали. По данным Нацбанка, физлица за прошлый месяц население отнесло в обменники 732,8 млн долларов, а купили — на 116,6 млн меньше. Юрлица также в апреле также активнее расставались с валютой, чем покупали, пишет zerkalo.io.

Физлица уже десятый месяц подряд активнее сдают валюту в обменники, чем приобретают. Это происходит на фоне снижения темпов роста реальных доходов населения и разогнавшейся годовой инфляции. Напомним, продукты в апреле подорожали на 19% в годовом выражении.

Напомним, 49 месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки. 2020 год граждане закончили чистыми покупателями: впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долл.

Как вели себя юрлица на валютном рынке в апреле

Субъекты хозяйствования — резиденты — в январе купили валюты на 2 млрд 13,1 млн долларов, а продали — на 154,2 млн долларов больше.

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