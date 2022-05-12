В редакции Intex-press прошел обыск 12.05.2022, 18:31

В редакцию барановичского издания силовики приходили уже несколько раз.

В редакции барановичского издания Intex-press прошел очередной обыск — в этот раз по делу задержанного журналиста Юрия Гонцаревича, сообщили в издании.

Обыск провели сотрудники уголовного розыска по постановлению СК. Изъята фототехника, с помощью которой, как указано в постановлении на обыск, были сделаны снимки военной техники на аэродроме в Барановичах.

Напомним, Юрий Гонцаревич был задержан 27 апреля и осужден на 10 суток административного ареста. Затем ему предъявили обвинение по уголовной статье о содействии экстремистской деятельности. В «покаянном» видео Юрий сказал, что сфотографировал российскую военную технику и отправил фото «экстремистским» ресурсам. Правозащитники признали его политзаключенным.

В редакцию Intex-press силовики приходили уже несколько раз, в том числе, в рамках дела об «акте терроризма».

В конце 2021 года Мининформ ограничил доступ к сайту издания. Ранее Белпочта исключила газету Intex-press из подписного каталога, а позже беларусские типографии отказались сотрудничать с редакцией.

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